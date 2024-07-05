С момента открытия Хатыни и Кургана Славы прошло 55 лет

Жертвы и подвиг нашего народа в годы Великой Отечественной войны невозможно переоценить. Как бы ни пытались сегодня переписывать историю тех лет, Беларусь помнит! Против нашего населения и всех славян шла целенаправленная политика геноцида, которую вели фашисты на протяжении всего периода оккупации. Хатынь и ее сестры - тому неоспоримый факт.

Сегодня исполняется 55 лет с момента открытия двух культовых мемориалов и мест всебелорусской боли и памяти. Хатынь и Курган Славы. Рассказ двух архитекторов - участников авторских коллективов мемориалов - в материале Ольги Медведь.



Утром 22 марта 1943-го население деревни Хатынь не знало, что через несколько часов так бесчеловечно оборвется жизнь всего поселения. 26 домов, 149 человек огнем и нацистскими пулями кровожадно уничтожены. Всех без исключений жителей согнали в амбар, облили его горючей смесью и подожгли. Тех же, кто пытался спастись, расстреляли.



Единственный взрослый выживший - Иосиф Каминский. Чудо ли? Ведь в тот день он лишился жены, дочери и троих сыновей. 16-летнеий Адам, перерезанный пулями пополам, скончался на руках отца. Этот момент запечатлен в скульптуре мемориального ансамбля "Непокоренный". Он выходил по белому мрамору из горящего сарая, но позже фигуру развернули, с трагедией в руках встречать посетителей.



Была поставлена задача, чтобы превратить памятник трагедии одной деревни Хатынь, в памятник трагедии всей республики. Юрий Градов, заслуженный архитектор Беларуси, один из авторов Государственного мемориального комплекса "Хатынь"



В 1967-м коллектив авторов: Градов, Занкович, Левин и скульптор, народный художник БССР Селиханов, выиграли конкурс. В отличие от остальных, создали памятник-документ, где ничего не придумано. Крыша сарая на месте массовой казни наших людей; в дорожках сохранилась улица, а исторический периметр деревни очерчивает лесной забор. Сохранили каждое дерево, что видело трагедию Хатыни.



26 домов, причем они стоят, памятники каждому дому стоят на тех местах, где они и были. Т.е. мы находили сначала фундаменты печных труб и по ним ориентировались, где были дома. Это абсолютно документально. Рухнувшая крыша сарая - это как беда, обрушившаяся не только на одну деревню, но и на всю нашу страну. Венец памяти - это место, где похоронены останки погибших жителей деревни одновременно и символ нового дома, т.е Беларусь возродилась. Юрий Градов, заслуженный архитектор Беларуси, один из авторов Государственного мемориального комплекса "Хатынь"



Через колокольный звон место мертвой тишины заговорило. Предполагалось, что с задачей справится и ветер, но выручила электрика. Это была первая очередь мемориала. Ее открыли в 1968-м, после чего продлили композицию на кладбище деревень (с прахом сестер Хатыни), стену памяти концлагерей.



Горит Вечный огонь, и 3 березки символизируют каждого третьего, погибшего в Беларуси, и отсюда видно первый дом, с которого началась Хатынь. Юрий Градов, заслуженный архитектор Беларуси, один из авторов Государственного мемориального комплекса "Хатынь"



Неугасимое пламя привезли в Хатынь от первого во всей стране Вечного огня на площади Победы. На открытии 5 июля 1969-го собрались тысячи белорусов и гостей, каждый со своей послевоенной болью. Это и сейчас место особой боли каждого, кто помнит о принесенных невинных жертвах.



Эта трагедия, как и тысячи таких же чудовищных преступлений, совершенных в годы Великой Отечественной войны, навечно выбита в камне и в сердце белорусского народа. В сердце народа-победителя, сильного и великодушного, умеющего прощать. До сих пор мы старались не обременять чувством вины детей и внуков палачей, пришедших на нашу землю, чтобы окончательно решить вопрос с нами, со славянами. Мы ранее не подчеркивали, что большинство стран Западной Европы встали под знамена гитлеровской Германии и мировой капитал оплатил этот подход. Они против нас сегодня санкции вводят, развязали экономическую, информационную войну. Но мы не забыли и наследникам карателей тоже напомним, как в далеком 1941-м белорусская земля превратилась в один большой лагерь смерти.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь



А в 1944-м кровью вырывалась из нацистской оккупации. 21-й километр Московского шоссе. Здесь развернулись одни из самых ожесточенных боев, в ходе которых была разгромлена 105-тысячная группировка гитлеровских войск. Это событие вошло в историю как "Минский котел". В 1966 году принято решение о возведении мемориала "Курган Славы" во славу победоносного завершения Белорусской наступательной операции "Багратион".



Ко мне пришел Олег Стахович, архитектор, с предложением поучаствовать в работе по Кургану Славы. Там был неудачный довольно конкурс - возле Кургана 4 дуба - вот такая была задумка. Анатолий Артимович, заслуженный деятель искусств Беларуси, один из авторов мемориала "Курган Славы"



Конечно, скромная конкурсная идея не нашла воплощения. Анатолий Артимович предложил штыки, как символ 4-х фронтов, Олег Стахович - кольцо. За огранкой идеи обратились к народному Бембелю.



Бембель перед этим очень много работал в Москве над ВДНХ и там он встретился со всеми этими смальтами, с этими покрытиями Он, собственно, загорелся и перенес этот опыт на Курган Славы - это придало наряду и монументальности. Анатолий Артимович, заслуженный деятель искусств Беларуси, один из авторов мемориала "Курган Славы"



Вместе придумали портреты разных родов войск на внешней стороне кольца. Но это верхушка айсберга. Курган Славы - памятник народный, создавался руками людей.



35-метровый холм объемом 91 583 метра кубических земли, омытой кровью из городов-героев, мест воинских захоронений и братских могил, поседевшей от пепла сожженных деревень. Насыпать Курган стали еще задолго до создания самого монумента, и изначально он планировался через дорогу, напротив.



Когда было открытие - это было апофеоз, это было торжество народа. Анатолий Артимович, заслуженный деятель искусств Беларуси, один из авторов мемориала "Курган Славы"

На более чем 70 метров к небу возвышаются два неразделимых звена одного мемориала, места особого поклонения нашим предкам за проявленные героизм, мужество и стойкость.

