С начала 2021 года ГПК Беларуси фиксирует существенный наплыв мигрантов, стремящихся в ЕС

С начала 2021 года Госпогранкомитет фиксирует существенный наплыв мигрантов, стремящихся в ЕС. Число задержаний с января - более 300 человек. Например, на литовском участке границы за первое полугодие 2021 года число беженцев, задержанных белорусским пограничниками, выросло почти в 20 раз.

Затрагивая вопрос нелегальной миграции (заметьте, я не применяю термин "проблематика"), констатирую, что количественные показатели выявленных и задержанных пограничниками в Сморгони граждан третьих стран - Афганистана, Ирака, Турции, Шри-Ланки - сопоставимы с цифрами предыдущих 5-7 лет. Максим Бутранец, начальник Сморгонской пограничной группы в 2021 г.

То есть всплеск наплыва мигрантов, использующих Беларусь как транзитную страну, такой же, как и в 2014-2016 годах, когда они стремились в Европу. Естественно, существовала отлаженная система реагирования - сотрудничество пограничников Беларуси, Литвы, Польши. Однако в 2021 году ее начали саботировать западные коллеги.

В последнее время мы не всегда получаем полные ответы от коллег по нашим обращениям. Подчеркиваю, что органы пограничной службы настроены на конструктивное взаимодействие в вопросах обеспечения надежной охраны совместной границы с учетом интересов обеих сторон. Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси

Отлаженный механизм сотрудничества дает сбой. Европа в одностороннем порядке его сломала.

Европейский союз приостановил финансирование важного проекта в сфере реадмиссии, чем, по сути, прекратил исполнение своих обязательств по указанному соглашению о реадмиссии между ЕС и Республикой Беларусь. Анатолий Глаз, начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси