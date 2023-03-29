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С начала 2021 года ГПК Беларуси фиксирует существенный наплыв мигрантов, стремящихся в ЕС
С начала 2021 года Госпогранкомитет фиксирует существенный наплыв мигрантов, стремящихся в ЕС. Число задержаний с января - более 300 человек. Например, на литовском участке границы за первое полугодие 2021 года число беженцев, задержанных белорусским пограничниками, выросло почти в 20 раз.
Затрагивая вопрос нелегальной миграции (заметьте, я не применяю термин "проблематика"), констатирую, что количественные показатели выявленных и задержанных пограничниками в Сморгони граждан третьих стран - Афганистана, Ирака, Турции, Шри-Ланки - сопоставимы с цифрами предыдущих 5-7 лет.
То есть всплеск наплыва мигрантов, использующих Беларусь как транзитную страну, такой же, как и в 2014-2016 годах, когда они стремились в Европу. Естественно, существовала отлаженная система реагирования - сотрудничество пограничников Беларуси, Литвы, Польши. Однако в 2021 году ее начали саботировать западные коллеги.
В последнее время мы не всегда получаем полные ответы от коллег по нашим обращениям. Подчеркиваю, что органы пограничной службы настроены на конструктивное взаимодействие в вопросах обеспечения надежной охраны совместной границы с учетом интересов обеих сторон.
Отлаженный механизм сотрудничества дает сбой. Европа в одностороннем порядке его сломала.
Европейский союз приостановил финансирование важного проекта в сфере реадмиссии, чем, по сути, прекратил исполнение своих обязательств по указанному соглашению о реадмиссии между ЕС и Республикой Беларусь.
Больше фактов о нечеловеческом отношении польских, литовских и латвийских силовиков к беженцам на границе смотрите в фильме АТН "Гиены Европы. Как убивают мусульман в Польше, Литве и Латвии".
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