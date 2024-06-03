С начала 2024 года Беларусь по безвизу посетили более 91 тыс. жителей ЕС

С начала года более 91 тыс. жителей ЕС посетили Беларусь без виз, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Госпогранкомитет.

Всего с 1 января безвизом воспользовались 91 318 иностранцев из Евросоюза. Чаще всего к нам приезжали граждане Литвы (42 248 граждан). На втором месте расположились путешественники из Латвии, в том числе 22 789 граждан и 6 488 неграждан данной страны. Замыкает тройку Польша - 19 793 гражданина этого государства.

Всего же с начала действия безвизового режима в Беларусь проследовали 891 924 иностранца. В их числе 537 459 граждан Литвы, 207 590 граждан и 62 603 негражданина Латвии, а также 84 272 гражданина Польши.