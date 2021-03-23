С начала августа возбуждено 935 уголовных дел, которые непосредственно связаны с несанкционированными мероприятиями в Минске

С начала августа прошлого года возбуждено 935 уголовных дел, которые непосредственно связаны с несанкционированными мероприятиями в Минске. Об этом заявил сегодня журналистам начальник управления Следственного комитета по Минску Сергей Паско. В настоящее время продолжается расследование уголовных дел в отношении блогеров, которые совершали преступные деяния.



