С начала действия безвиза этой возможностью воспользовались свыше 817 тыс. жителей соседних государств

Пока Франция мчит на всех порах к шестой республике, в нашу страну едут соседи! С начала действия безвизового въезда для граждан Латвии, Литвы и Польши этой возможностью воспользовались свыше 817 тыс. жителей соседних государств.

Уже в первый месяц нового года, а на 2024-й решением главы государства безвиз продлен, Беларусь посетили более 16 тыс. иностранцев. В числе самых популярных направлений въездного туризма - получение медицинской помощи и санаторно-курортное лечение.

Так, в Лепельском военном санатории количество иностранных гостей, в том числе и из Евросоюза, растет. За год - плюс 26 %. А некоторые жители ЕС и вовсе говорят "прощай" родине и переезжают жить в Беларусь.

Латышка Олита Зелтиня-Лемберга осталась жить в нашей стране с сыновьями-близнецами, чтобы иметь возможность качественно лечить и реабилитировать детей с непростым диагнозом. Ольга Масловская поговорила с ней.

Здесь исцеляет даже воздух. Лепельский военный санаторий расположен в сосновом бору на берегу озера. Здравница "в погонах" больше семидесяти лет на страже здоровья белорусов. И не только. В советские годы сюда приезжали из разных городов Союза. И сегодня больше половины отдыхающих - это граждане соседних государств.

В 2023 году наш санаторий посетило 3730 иностранцев. Это на 56 % выше к уровню 2022 года. Если брать только безвизовый режим, наш санаторий посетило 866 человек. Василий Молявко, заместитель начальника - начальник отдела маркетинга Лепельского военного санатория

Безвизовый режим пересечения белорусской границы, который действует с весны 2022-го, стал для жителей Польши, Литвы и Латвии дополнительным стимулом узнавать Беларусь. Студентка Дарья Иванова из Риги в нашей стране впервые. В санаторий приехала с бабушкой.

Чем легче поехать в другую страну, чем легче пересечь границу и отправиться к друзьям или родственникам, тем лучше, потому что это помогает людям сотрудничать, доверять друг другу больше. Дарья Иванова, жительница Риги

Многих зарубежных гостей работники санатория знают по именам - так давно с ними знакомы. Рижанка Анна Цветинская в четвертый раз приезжает в Лепель. Ценит высокое качество услуг. Да и сердцем привязана к Беларуси: здесь жили родители.

Мы приезжаем, как домой. И получаем еще какие-то процедуры, вкусно кормят в столовой, прекрасная природа, и просто приезжаешь отдыхать. Мы все понимаем эту ситуацию, но нашу жизнь решают не политики. Нашу жизнь решаем мы. Если не будет прямых контактов с людьми, лучше от этого не станет. Анна Цветинская, жительница Риги

Комфортное проживание, полезное питание, хорошие возможности для оздоровления и лечения - путевки в здравницу раскуплены на несколько месяцев вперед.

Водо-, электро- и светолечение, собственные источники минеральной воды, возможность проведения ультразвуковых исследований - список услуг очень широкий. Как отмечают гости, все значительно дешевле, чем дома, а некоторые процедуры и вовсе эксклюзив Беларуси.

Приезжающие повторно отмечают, что наши терапевты даже назначают плановое лечение для пациентов, допустим с гипертонической болезнью. И они, уже приезжая повторно, привозят и анализы, и обследования для того, чтобы получить плановое лечение, плановую консультацию. Наталья Алексеева, заместитель начальника Лепельского военного санатория по медицинской части

Лучшее подтверждение слов врача - впечатления пациентов. Теперь Надежда Баркане, благодаря безвизу, знает, что такое белорусское качество!

Прекрасный санаторий, очень хорошие процедуры. Лечебные, полезные. Питание - замного, как во французском ресторане. Конечно, не нужны визы ни между какими государствами, я так думаю. Надежда Баркане, жительница Риги

Медицинский туризм, а еще шопинг и знакомство с историческим наследием Беларуси. С начала действия безвизового въезда для граждан соседних европейских государств этой возможностью воспользовались свыше 817 тыс. жителей Польши, Латвии и Литвы. Цифры подтверждают: политика открытых дверей по душе простым гражданам.

В прошлом году в безвизовом порядке к нам прибыло из Литвы почти 247 тыс. граждан, из Латвии - около 126 тыс. жителей и более 42,5 тыс. поляков. Относительно 2022 года число безвизовых туристов выросло на 8 %. Ни закрытиепунктов пропуска, ни попытки наших соседей запугивать собственных граждан надуманными проблемами во время пребывания на белорусской территории, не возымели действия. Уже в январе текущего года в Беларусь проследовало более 16 тыс. иностранцев из сопредельных стран Европейского союза. Антон Бычковский, официальный представитель Государственного пограничного комитета Республики Беларусь

И пока соседние страны строят заборы, белорусы выстраивают куда более крепкие мосты народной дипломатии. Без виз в гости в Витебск к Олите Зелтиня-Лемберга из Латвии приезжают старшие дети и друзья. Полтора года назад мама четверых детей, некогда рижанка, получила вид на жительство в Беларуси. В нашу страну ее привела непростая жизненная ситуация. Близнецы Габриаль и Мартинч появились на свет раньше срока.

За реабилитацию детей в разгар пандемии COVID-19 взялись только в Беларуси - в оздоровительном центре "Ветразь".

Мы здесь консультировались со специалистами и делали все, что нам советовали и считали нужным. Вот так мы тут и остались. Я не считаю нужным что-то менять, меня все устраивает. Я благодарна бесконечно всем белорусским специалистам. К сожалению, для меня, как гражданки Латвии, есть немножечко какая-то горечь от того, что здесь лучше. Олита Зелтиня-Лемберга, гражданка Латвии