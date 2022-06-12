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С начала действия безвиза возможностью посетить Беларусь воспользовались почти 60 тысяч граждан Литвы и Латвии
Восточный фланг ЕС с удовольствием едет к нам, в Беларусь. С 15 апреля, т.е. с начала действия безвиза для граждан Литвы и Латвии, возможностью посетить Беларусь воспользовались почти 60 тысяч человек.
Изначально безвизовый въезд для жителей прибалтийских стран был введен на месяц - до 15 мая, но позже его продлили до конца года. Этому жители приграничья с обеих сторон только рады. Для прибалтов это возможность без лишних бумажных хлопот посетить родственников в Беларуси, сделать покупки, получить квалифицированную помощь в медучреждениях и отдохнуть в белорусских здравницах.
К примеру, в Лепельском военном санатории за полтора месяца количество туристов из Литвы и Латвии увеличилось в два раза. Ольга Масловская нашла общий язык с гостями и убедилась: народная дипломатия и доброе соседство выше политических интриг.
Полвека международный фестиваль "Браславские зарницы" объединяет талантливые коллективы приграничья. В этом году после двухлетнего перерыва праздник встречает делегации без виз. Латвийские исполнители стали украшением творческого форума. Дорога заняла совсем немного времени - на территории Браславского района работает автодорожный пункт пропуска "Урбаны". С 15 апреля через него без виз в Беларусь въехали более 17 тысяч граждан Литвы и Латвии. В целом по стране эта цифра в разы больше.
С начала действия безвизового въезда в нашу страну проследовало около 59 тысяч иностранцев. Большинство прибывших, почти 40 тысяч, это граждане Литвы. Поток безвизовых поездок растет накануне праздников и в период выходных дней. Кроме того, за второй неполный месяц действия безвиза фиксируется тенденция увеличения числа прибывающих.
Лукашенко! Дай бог ему здоровья, что он сделал безвизовую. Для людей это очень хорошо. А латыши нет, латышам по барабану.
Радостно, потому что это упрощает, конечно же, пересечение. Начали ездить по медицинским целям. Мне очень понравился город Минск. И теперь уже, конечно, и отдыхать просто едем раз такая возможность.
Встречи с родственниками, путешествия, а еще медицинский туризм. Почти все гости из Прибалтики, с которыми мы поговорили, не раз обращались в белорусские клиники. В Браславской центральной районной больнице рассказали, что у гостей ажиотажный спрос на стоматологические услуги. Красивая улыбка в Латвии - это долго и дорого, сетует Галина Овчинникова из Даугавпилса. Поэтому решила использовать безвиз для посещения Браславской ЦРБ.
Можно сейчас оказать услуги медицинские, потому что они сравнительно дешевле, чем в Даугавпилсе, у нас в Латвии, и доступнее. Потому что у нас большие очереди.
За этот период, чуть больше месяца, к нам обратилось 22 человека. Даже по острой боли приезжают пациенты из Даугавпилса (Даугавпилс находится всего лишь в 40 км от Браслава), чтобы получить здесь помощь.
Здесь качество соответствует цене. Хочется успеть зубы сделать, обследование, посетить всех родственников, сходить на кладбище, посмотреть сам Браслав, конечно, как он изменился.
Почти у каждого жителя Браславского района есть родственники в Прибалтике. Безвиз - долгожданная возможность встретиться, обнять близких людей, побывать на могилах родителей. Из-за пандемии рижанка Кристина Габасова несколько лет была лишена этой возможности.
На три дня здесь. Вот за уборкой, в деревне тоже уборка, косить нужно вокруг дома, потому что там никто не живет.
Нас почему-то туда не пускают. Вот это и скажите обязательно. Почему-то не пускают. А мы бы хотели тоже, и родственников в Латвии очень много, и друзей. "Шенген" попробуй сделать, когда ни в одно посольство дозвониться нельзя, не то что там визу сделать.
Ни один гость не уезжает из Беларуси с пустыми руками. На парковках возле магазинов много машин с иностранными номерами. Продавцы этого супермаркета в Миорах с ходу называют топ самых любимых прибалтами товарных позиций.
Нравится белорусская продукция, особенно, в частности, молочная продукция, колбасные изделия. Граждане Литвы и Латвии оформляют у нас дисконтные карты, что свидетельствует о том, что они собираются приехать к нам еще, может быть, даже не один раз, а несколько раз.
С 1 июня Витебским облисполкомом принято решение о снятии ограничений по вывозу белорусской продукции физическими лицами Литвы и Латвии. Принятие данного решения влияет на увеличение розничного товарооборота. Если вы знаете, это тот показатель, который характеризует работу в целом региона.
Здравницы - еще один белорусский бренд, который очень ценят западные соседи. Не нужен им берег балтийский! В Лепельском военном санатории летний сезон расписан по дням. Загрузка 100 %. Отдыхают белорусы, россияне, украинцы. С середины весны резкий спрос на путевки от граждан Латвии и Литвы.
Приблизительно раза в два увеличилось количество туристов. "Как у вас обстановка?" Люди начинают с этого. Отвечаем, что у нас все отлично и много отдыхающих из вашей страны.
Среди отдыхающих и житель Даугавпилса Веналий Верещако. Уроженец Миорского района после окончания школы поехал учиться в соседнюю республику на железнодорожника. Машинистом накрутил расстояние в два экватора. Но такой долгой дороги, как дорога на малую родину, у него не было. Последний раз в Беларуси гостил в доковидном 2019. С открытием безвиза решили с женой обязательно ехать. Причем не только родственников навестить, но и здоровье поправить.
Очень большое дело, потому что здесь родственников могилы. У меня мать, отец, сестра там захоронены. Очень большое дело, что так нам разрешили. А здесь, естественно, лечение. Мы себя здесь чувствуем как в сказке.
Водо-, электро- и светолечение, собственные источники минеральной воды, возможность проведения ультразвуковых исследований - список услуг очень широкий. Как утверждают гости, все значительно дешевле, чем дома, а некоторые процедуры и вовсе эксклюзив Беларуси.
Корни все-таки у мужа белорусские, а у меня русские. Здесь душа отдыхает. А процедура вот эта мне очень нравится, которой у нас нет. И стоунтерапия, и лимфа. Мне тут все нравится.
Прибалтика, все население любит нас. Все пациенты любят. Всегда приезжали. Очень огорчались, когда не могли приехать. Звонили, спрашивали, когда. Во-первых, качество у нас, культура обслуживания, и по цене однозначно у нас дешевле.
Солнечные ванны на благоустроенном пляже, рыбалка, пешие лесные маршруты. Для тех, кто хочет ближе познакомиться с Беларусью, экскурсии в Полоцк, Витебск, Минск.
Туристический интерес к нашей стране растет. В безвизовую Беларусь в двадцатых числах этого месяца собирается большая группа экскурсоводов из Латвии, есть бронирования и на даты проведения "Славянского базара в Витебске".
Для турбизнеса чем меньше ограничений, тем лучше. И, конечно, то, что наше правительство приняло решение о безвизовом въезде для наших соседних стран, конечно, это очень большой плюс в развитии въездного туризма. 22 числа едет большая группа туристов из Латвии, они едут по всей восточной Беларуси. Интересуют Витебск, Орша, Могилев. Потом едут в Минск и смотрят замки, на "Славянский базар". Едут из Клайпеды туристы.
Спрос на белорусский безвиз со стороны иностранных граждан высокий. Беларусь идет навстречу соседям: открытой для жителей Литвы и Латвии граница будет до конца года.
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