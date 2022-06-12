С начала действия безвиза возможностью посетить Беларусь воспользовались почти 60 тысяч граждан Литвы и Латвии

Восточный фланг ЕС с удовольствием едет к нам, в Беларусь. С 15 апреля, т.е. с начала действия безвиза для граждан Литвы и Латвии, возможностью посетить Беларусь воспользовались почти 60 тысяч человек.

Изначально безвизовый въезд для жителей прибалтийских стран был введен на месяц - до 15 мая, но позже его продлили до конца года. Этому жители приграничья с обеих сторон только рады. Для прибалтов это возможность без лишних бумажных хлопот посетить родственников в Беларуси, сделать покупки, получить квалифицированную помощь в медучреждениях и отдохнуть в белорусских здравницах.



К примеру, в Лепельском военном санатории за полтора месяца количество туристов из Литвы и Латвии увеличилось в два раза. Ольга Масловская нашла общий язык с гостями и убедилась: народная дипломатия и доброе соседство выше политических интриг.



Полвека международный фестиваль "Браславские зарницы" объединяет талантливые коллективы приграничья. В этом году после двухлетнего перерыва праздник встречает делегации без виз. Латвийские исполнители стали украшением творческого форума. Дорога заняла совсем немного времени - на территории Браславского района работает автодорожный пункт пропуска "Урбаны". С 15 апреля через него без виз в Беларусь въехали более 17 тысяч граждан Литвы и Латвии. В целом по стране эта цифра в разы больше.







С начала действия безвизового въезда в нашу страну проследовало около 59 тысяч иностранцев. Большинство прибывших, почти 40 тысяч, это граждане Литвы. Поток безвизовых поездок растет накануне праздников и в период выходных дней. Кроме того, за второй неполный месяц действия безвиза фиксируется тенденция увеличения числа прибывающих. Антон Бычковский, официальный представитель Государственного пограничного комитета Республики Беларусь







Лукашенко! Дай бог ему здоровья, что он сделал безвизовую. Для людей это очень хорошо. А латыши нет, латышам по барабану. Нина Синявская, жительница Даугавпилса







Радостно, потому что это упрощает, конечно же, пересечение. Начали ездить по медицинским целям. Мне очень понравился город Минск. И теперь уже, конечно, и отдыхать просто едем раз такая возможность. Илга Киплюк, жительница Даугавпилса



Встречи с родственниками, путешествия, а еще медицинский туризм. Почти все гости из Прибалтики, с которыми мы поговорили, не раз обращались в белорусские клиники. В Браславской центральной районной больнице рассказали, что у гостей ажиотажный спрос на стоматологические услуги. Красивая улыбка в Латвии - это долго и дорого, сетует Галина Овчинникова из Даугавпилса. Поэтому решила использовать безвиз для посещения Браславской ЦРБ.



Можно сейчас оказать услуги медицинские, потому что они сравнительно дешевле, чем в Даугавпилсе, у нас в Латвии, и доступнее. Потому что у нас большие очереди. Галина Овчинникова, жительница Даугавпилса







За этот период, чуть больше месяца, к нам обратилось 22 человека. Даже по острой боли приезжают пациенты из Даугавпилса (Даугавпилс находится всего лишь в 40 км от Браслава), чтобы получить здесь помощь. Александр Макаревич, главный врач Браславской ЦРБ





Здесь качество соответствует цене. Хочется успеть зубы сделать, обследование, посетить всех родственников, сходить на кладбище, посмотреть сам Браслав, конечно, как он изменился. Инта Рожкова, жительница Даугавпилса



Почти у каждого жителя Браславского района есть родственники в Прибалтике. Безвиз - долгожданная возможность встретиться, обнять близких людей, побывать на могилах родителей. Из-за пандемии рижанка Кристина Габасова несколько лет была лишена этой возможности.







На три дня здесь. Вот за уборкой, в деревне тоже уборка, косить нужно вокруг дома, потому что там никто не живет. Кристина Габасова, жительница Риги







Нас почему-то туда не пускают. Вот это и скажите обязательно. Почему-то не пускают. А мы бы хотели тоже, и родственников в Латвии очень много, и друзей. "Шенген" попробуй сделать, когда ни в одно посольство дозвониться нельзя, не то что там визу сделать. Мария Ракель, жительница Браслава



Ни один гость не уезжает из Беларуси с пустыми руками. На парковках возле магазинов много машин с иностранными номерами. Продавцы этого супермаркета в Миорах с ходу называют топ самых любимых прибалтами товарных позиций.





Нравится белорусская продукция, особенно, в частности, молочная продукция, колбасные изделия. Граждане Литвы и Латвии оформляют у нас дисконтные карты, что свидетельствует о том, что они собираются приехать к нам еще, может быть, даже не один раз, а несколько раз. Светлана Крупко, ведущий товаровед супермаркета







С 1 июня Витебским облисполкомом принято решение о снятии ограничений по вывозу белорусской продукции физическими лицами Литвы и Латвии. Принятие данного решения влияет на увеличение розничного товарооборота. Если вы знаете, это тот показатель, который характеризует работу в целом региона. Елена Шалонько, заместитель председателя Миорского РИК



Здравницы - еще один белорусский бренд, который очень ценят западные соседи. Не нужен им берег балтийский! В Лепельском военном санатории летний сезон расписан по дням. Загрузка 100 %. Отдыхают белорусы, россияне, украинцы. С середины весны резкий спрос на путевки от граждан Латвии и Литвы.







Приблизительно раза в два увеличилось количество туристов. "Как у вас обстановка?" Люди начинают с этого. Отвечаем, что у нас все отлично и много отдыхающих из вашей страны. Василий Молявко, заместитель начальника - начальник отдела маркетинга ГУ "Лепельский военный санаторий Вооруженных Сил Республики Беларусь"



Среди отдыхающих и житель Даугавпилса Веналий Верещако. Уроженец Миорского района после окончания школы поехал учиться в соседнюю республику на железнодорожника. Машинистом накрутил расстояние в два экватора. Но такой долгой дороги, как дорога на малую родину, у него не было. Последний раз в Беларуси гостил в доковидном 2019. С открытием безвиза решили с женой обязательно ехать. Причем не только родственников навестить, но и здоровье поправить.







Очень большое дело, потому что здесь родственников могилы. У меня мать, отец, сестра там захоронены. Очень большое дело, что так нам разрешили. А здесь, естественно, лечение. Мы себя здесь чувствуем как в сказке. Веналий Верещако, житель Даугавпилса (Латвия)



Водо-, электро- и светолечение, собственные источники минеральной воды, возможность проведения ультразвуковых исследований - список услуг очень широкий. Как утверждают гости, все значительно дешевле, чем дома, а некоторые процедуры и вовсе эксклюзив Беларуси.







Корни все-таки у мужа белорусские, а у меня русские. Здесь душа отдыхает. А процедура вот эта мне очень нравится, которой у нас нет. И стоунтерапия, и лимфа. Мне тут все нравится. Светлана Верещако, жительница Даугавпилса (Латвия)







Прибалтика, все население любит нас. Все пациенты любят. Всегда приезжали. Очень огорчались, когда не могли приехать. Звонили, спрашивали, когда. Во-первых, качество у нас, культура обслуживания, и по цене однозначно у нас дешевле. Людмила Глушанина, врач-рефлексотерапевт ГУ "Лепельский военный санаторий"



Солнечные ванны на благоустроенном пляже, рыбалка, пешие лесные маршруты. Для тех, кто хочет ближе познакомиться с Беларусью, экскурсии в Полоцк, Витебск, Минск.



Туристический интерес к нашей стране растет. В безвизовую Беларусь в двадцатых числах этого месяца собирается большая группа экскурсоводов из Латвии, есть бронирования и на даты проведения "Славянского базара в Витебске".



Для турбизнеса чем меньше ограничений, тем лучше. И, конечно, то, что наше правительство приняло решение о безвизовом въезде для наших соседних стран, конечно, это очень большой плюс в развитии въездного туризма. 22 числа едет большая группа туристов из Латвии, они едут по всей восточной Беларуси. Интересуют Витебск, Орша, Могилев. Потом едут в Минск и смотрят замки, на "Славянский базар". Едут из Клайпеды туристы. Лариса Петровская, директор туристического салона

