С начала года только в Минске под колеса авто попали свыше 200 человек

Перепады температур - большая опасность не только для водителей, но и пешеходов. С начала года только в столице под колеса авто попали свыше 200 человек, во время оттепели и скользкого дорожного покрытия печальная статистика увеличивается. На контроле ГАИ в эти дни пешеходные переходы, территория возле школ и детских садов, сложные участки дорог. Инспекторы проводят беседы с пешеходами, вручают тематические буклеты и сувениры и рекомендуют использовать светоотражающие элементы. Фликер позволяет увеличить видимость.