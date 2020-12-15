ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

С начала года только в Минске под колеса авто попали свыше 200 человек

Перепады температур - большая опасность не только для водителей, но и пешеходов. С начала года только в столице под колеса авто попали свыше 200 человек, во время оттепели и скользкого дорожного покрытия печальная статистика увеличивается. На контроле ГАИ в эти дни пешеходные переходы, территория возле школ и детских садов, сложные участки дорог. Инспекторы проводят беседы с пешеходами, вручают тематические буклеты и сувениры и рекомендуют использовать светоотражающие элементы. Фликер позволяет увеличить видимость.

Инспекторы также напоминают пешеходам и водителям правила дорожного движения и дают рекомендации по пересечению проезжей части в зимний период.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все