Особое внимание - пожарной безопасности в частном секторе. Из-за неустойчивой погоды и минусовых температур ночью население активно использует печное отопление, камины и обогреватели. С начала года в Минской области произошло 265 пожаров, 28 человек погибли.



Вместе с мониторингом отопительных систем спасатели начинают и профилактику против весеннего выжигания травы. В Минской области зафиксировано уже 6 таких случаев.