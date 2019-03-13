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С начала года в Минской области произошло 265 пожаров

Особое внимание - пожарной безопасности в частном секторе. Из-за неустойчивой погоды и минусовых температур ночью население активно использует печное отопление, камины и обогреватели. С начала года в Минской области произошло 265 пожаров, 28 человек погибли.

Вместе с мониторингом отопительных систем спасатели начинают и профилактику против весеннего выжигания травы. В Минской области зафиксировано уже 6 таких случаев.

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