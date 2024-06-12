С начала купального сезона на водоемах Беларуси погибли 50 человек

С начала купального сезона, который стартовал 1 мая, на водоемах Беларуси погибли 50 человек. Об этомрассказал помощник министра - пресс-секретарь Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси Евгений Барановский, пишет БЕЛТА.

Он отметил, что среди погибших было четверо детей. Что касается причин утопления, то они остаются прежними. В частности, речь о купании в состоянии алкогольного опьянения, купании в непредназначенных для этого местах.

"На уровне страны проводятся все мероприятия, чтобы обеспечить безопасность людей. Вопросы ежегодно рассматриваются на специальном заседании при правительстве. В частности, речь об инфраструктуре и профилактических мероприятиях. В этом году из новинок, согласно распоряжению министра по чрезвычайным ситуациям, начиная с 17 июня работники МЧС будут организовывать занятий для детей в оздоровительных лагерях. Это новая практика. Наши сотрудники будут рассказывать о безопасном поведение на воде и прививать ребятам навыки плавания", - отметил он.

Продолжается реализация и предыдущих профилактических практик, которые хорошо себя зарекомендовали.

"Ежедневно проводим более 100 мероприятий в местах отдыха людей. Как в разрешенных, так и не санкционированных местах. В их рамках рассказываем людям о возможных опасностях, наблюдаем за обстановкой. Продолжится работа по SMS-оповещению, она показывает свою эффективность. Также на сайте нашего министерства размещена карта пляжей, по которой каждый человек может найти безопасную локацию для отдыха", - добавил Евгений Барановский.

Представитель ведомства обратил внимание на важность проведения досуга именно на оборудованных пляжах.