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С начала купального сезона на водоемах Беларуси погибли 50 человек
С начала купального сезона, который стартовал 1 мая, на водоемах Беларуси погибли 50 человек. Об этомрассказал помощник министра - пресс-секретарь Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси Евгений Барановский, пишет БЕЛТА.
Он отметил, что среди погибших было четверо детей. Что касается причин утопления, то они остаются прежними. В частности, речь о купании в состоянии алкогольного опьянения, купании в непредназначенных для этого местах.
"На уровне страны проводятся все мероприятия, чтобы обеспечить безопасность людей. Вопросы ежегодно рассматриваются на специальном заседании при правительстве. В частности, речь об инфраструктуре и профилактических мероприятиях. В этом году из новинок, согласно распоряжению министра по чрезвычайным ситуациям, начиная с 17 июня работники МЧС будут организовывать занятий для детей в оздоровительных лагерях. Это новая практика. Наши сотрудники будут рассказывать о безопасном поведение на воде и прививать ребятам навыки плавания", - отметил он.
Продолжается реализация и предыдущих профилактических практик, которые хорошо себя зарекомендовали.
"Ежедневно проводим более 100 мероприятий в местах отдыха людей. Как в разрешенных, так и не санкционированных местах. В их рамках рассказываем людям о возможных опасностях, наблюдаем за обстановкой. Продолжится работа по SMS-оповещению, она показывает свою эффективность. Также на сайте нашего министерства размещена карта пляжей, по которой каждый человек может найти безопасную локацию для отдыха", - добавил Евгений Барановский.
Представитель ведомства обратил внимание на важность проведения досуга именно на оборудованных пляжах.
"На таких площадках сделано все не только для комфортного, но и безопасного отдыха. На оборудованных пляжах обследовано дно, очищена территория, выставлены буи. В случае, если вы попали в неприятную ситуацию, вам будет оказана помощью специалистами ОСВОД и МЧС, спасатели всегда готовы прибыть на место, где человек терпит бедствие на воде. Сегодня существует много хороших пляжей, где можно комфортно и безопасно отдохнуть", - резюмировал Евгений Барановский.
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