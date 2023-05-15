С начала лета более 30 стран прекратят работу с Беларусью по международной системе страхования. Как теперь будем выезжать за границу без "зеленой карты"?

Очередной пример санкционного давления Запада - препоны в адрес автолюбителей. Более 30 стран с 1 июня расторгают с Беларусью отношения по договору международного страхования "Зеленая карта". Их перестанут оформлять уже 16 мая. В этом же списке находятся и сопредельные с нами Польша, Литва и Латвия. Отвечаем на главный вопрос - выезжать из страны сможем и дальше, но придется адаптироваться к новым правилам, как, впрочем, и иностранцам при въезде в нашу страну. Все детали рассказал Владислав Бондарь.

Каким бы далеким ни был путь, даже если в 1,5 тыс. км, дорога все равно ведет к родному дому. Белорусско-немецкая делегация семьи Рау путь держит в Могилевскую область. К родителям Марина приезжает с детьми и мужем Андрэасом. 11 лет назад волна чувств нахлынула на них во время отдыха на море, где они и познакомились. А дальше последовала свадьба, переезд в немецкий город Оснабрюк на границе с Нидерландами, вот уже двое сыновей.





У нас дети Беларусь обожают, это любимые бабушка, дедушка. Поэтому мы 3-4 раза в год всегда ездим, практически каждые каникулы. Марина Рау

Когда на собственных колесах отправляешься в дальнюю дорогу, мало ли что в пути случится, помогает "зеленая карта". Преимущества страхового полиса Марине Рау пришлось оценить, когда во время прошлогодней поездки попала в аварию.

"Это было зимой. Машину на встречной полосе занесло, и она меня сильно ударила. Очень сильно. И машина в ремонте, наверно, месяц была. Был очень большой ущерб, но все покрыла страховка.

"Зеленая карта" - обязательный атрибут для выезда из страны на личном транспорте. Оформил полис в Беларуси и колесишь себе спокойно по всей Европе, зная, что если вдруг попадешь в ДТП, вопрос решится. Если въедут в вашу машину, ущерб компенсируют, если сами стали виновником аварии, все вопросы возьмет на себя страховая - удобно и привычно. Но уже с 1 июня более 30 стран отказываются работать с Беларусью по "зеленым картам".





А это значит, что выдавать их для поездки в указанные страны - что у нас, что там - перестанут уже завтра, 16 мая, ведь минимальный срок действия "зеленой карты" рассчитан на 15 дней.

В международной страховой системе Беларусь состояла с 2003 года, пока каждая из этих стран вместо "зеленой" не показала (тут уже на языке футбола) "красную карточку". Первой с этого "поля" нас удалила Украина еще в апреле 2022 года.

Этот разрыв двусторонних отношений - не стоп-кран, а, будем считать, попытка слегка прикрыть шлагбаум. Выезжать ведь сможем и дальше. Альтернатива "зеленой карте" - договор пограничного страхования.

Его наши граждане и компании смогут заключать уже не в Беларуси, а в сопредельных странах. К примеру, оформили полис в Польше, он же действителен на территории всех стран - участниц Европейской экономической зоны, а также в Швейцарии. Для поездки в Великобританию заключать отдельный договор нужно будет на месте. Но вот в какую копейку теперь обойдутся такие страховки транспорта?

В этих странах страховые компании устанавливают страховые взносы самостоятельно. И поэтому размеры страховых взносов нам неизвестны. И они, наверное, неизвестны никому, потому что некоторые страховые организации отказывались предоставлять такую информацию, ссылаясь на то, что это является их коммерческой тайной. Раиса Александрович, начальник управления методологии, обязательного страхования и международных связей Белорусского бюро по транспортному страхованию

В Беларуси же все прозрачнее - стоимость страховых взносов закреплена законодательно.







В сравнении видно, кто есть кто, кто как действует. Ведь лучший пример нашего гостеприимства - тот же безвиз в Беларусь, а европейский ответ, получается, отказ от "зеленых карт"? И в чьи автомобили палки в колеса? Да, простым жителям, будь то белорусы или европейцы. Ведь если это часть экономического давления, государственные гиганты, даже если за логистику станут платить больше, выстоят. И куда сложнее частникам, хотя наш бизнес и к санкциям адаптируется.

С форума контактов в Мюнхене возвращается Александр Коваленко, представитель транспортной компании. Говорит, и с отменой "зеленых карт", делать нечего, продолжает работать.

Мы из Европы в Азию и обратно, сейчас Китай стал подключаться. Сейчас все крупные компании стараются замещать недостаток груза из Европы китайским направлением. Если там пару лет назад все было понятно и известно, становилось даже немного скучно, то сейчас скучать не приходится. Александр Коваленко, представитель белорусской транспортной компании