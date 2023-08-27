С начала лета в Беларуси утонули свыше 160 человек
Чем жарче, тем больше происходит трагедий на водоемах - такова взаимосвязь. С начала лета в Беларуси утонули свыше 160 человек. Только за прошлые выходные - 13 жертв. Большинство купалось в запрещенных местах, игнорируя правила безопасности. Ежедневно спасатели, милиционеры, представители ОСВОД и другие ведомства ведут мониторинг прибрежных зон.
Причинами гибели людей на водных объектах по-прежнему остаются купание в состоянии алкогольного опьянения, купание в запрещенных местах, а также отсутствие контроля со стороны взрослых за поведением детей у воды.
Мониторинг планируется с самого утра при заступлении на дежурство в зависимости от погодных условий. В период аномальной жары рейды производятся каждые 2 часа. Действенным способом сейчас является профилактика купания, в запрещенных местах особенно.
За купание в запрещенных местах предусмотрен штраф, но порой людей это не останавливает. Как правило, запрещают потому, что водоем не оборудован для плавания - илистое дно и нет спасательной службы, которая придет на помощь.