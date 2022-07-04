Новый Кодекс об административных правонарушениях в Беларуси направлен на применение профилактических мер

Впервые была введена категоризация правонарушений. Они стали делиться на административные проступки, значительные и грубые правонарушения. В сфере смещения карательной функции на функцию профилактическую стали применяться такие виды профилактического воздействия, как устное замечание, предупреждение и меры профилактического воспитательного воздействия. Отдельная глава посвящена несовершеннолетним. Там существенно изменены условия привлечения к административной ответственности этих лиц по сравнению со взрослыми. Все это позволяет нам делать определенные выводы и говорить о том, что те задачи, которые изначально были поставлены, в целом выполнены

Сергей Кондратьев, зампредседателя Верховного суда Беларуси