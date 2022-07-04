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Новый Кодекс об административных правонарушениях в Беларуси направлен на применение профилактических мер
С начала работы нового Кодекса об административных правонарушениях белорусские суды рассмотрели на 60 тысяч дел меньше, чем годом ранее. Это заявил заместитель председателя Верховного суда. Напомним, новый КоАП вступил в силу в марте 21-го. В нем ряд новшеств, которые оптимизировали административный процесс и ответственность. Главной задачей было максимально уйти от репрессивных мер в пользу профилактических. И, по оценкам специалистов, с этой целью новый кодекс справляется.
Впервые была введена категоризация правонарушений. Они стали делиться на административные проступки, значительные и грубые правонарушения. В сфере смещения карательной функции на функцию профилактическую стали применяться такие виды профилактического воздействия, как устное замечание, предупреждение и меры профилактического воспитательного воздействия. Отдельная глава посвящена несовершеннолетним. Там существенно изменены условия привлечения к административной ответственности этих лиц по сравнению со взрослыми. Все это позволяет нам делать определенные выводы и говорить о том, что те задачи, которые изначально были поставлены, в целом выполнены
В то же время выявлены и изучены неясные и спорные вопросы правоприменения. Суды ориентируют более широко применять новые возможности кодекса.
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