С начала сезона спасатели вывели из леса более 20 потерявшихся человек

Из-за дождей активизировался грибной и ягодный сезон в лесах Минской области. А вместе с тем добавилось работы у спасателей. Приходится выезжать в чащи на поиски любителей тихой охоты. В эти первые выходные августа сотрудникам МЧС также пришлось искать грибников в Крупском и Узденском районах - все успешно вышли с леса.

C начала сезона спасатели помощь оказали более чем 20 человекам. К поиску, как правило, подключают сразу несколько служб - МЧС, поисковые отряды и милицию. В спасательных операциях помогает спецоборудование: используют GPS-трекеры, громкоговорители и даже квадрокоптеры для осмотра массива с высоты.

Создаются группы. По приезде два человека садятся на квадроциклы и обследуют линейные дороги. Группы пешком прочесывают территорию: лес разбиваем на квадраты, все записывается на GPS-трекеры, информация по обследованию сбрасывается на ноутбук. Александр Журкевич, заместитель начальника пожарного аварийно-спасательного отряда Минского областного управлення МЧС Беларуси