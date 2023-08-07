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С начала сезона спасатели вывели из леса более 20 потерявшихся человек
Из-за дождей активизировался грибной и ягодный сезон в лесах Минской области. А вместе с тем добавилось работы у спасателей. Приходится выезжать в чащи на поиски любителей тихой охоты. В эти первые выходные августа сотрудникам МЧС также пришлось искать грибников в Крупском и Узденском районах - все успешно вышли с леса.
C начала сезона спасатели помощь оказали более чем 20 человекам. К поиску, как правило, подключают сразу несколько служб - МЧС, поисковые отряды и милицию. В спасательных операциях помогает спецоборудование: используют GPS-трекеры, громкоговорители и даже квадрокоптеры для осмотра массива с высоты.
Создаются группы. По приезде два человека садятся на квадроциклы и обследуют линейные дороги. Группы пешком прочесывают территорию: лес разбиваем на квадраты, все записывается на GPS-трекеры, информация по обследованию сбрасывается на ноутбук.
Перед походом в лес специалисты рекомендуют брать с собой питьевую воду, запас еды и заряженный телефон. Обязательно надо сообщить о своем месте нахождения родственникам.
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