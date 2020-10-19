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С. Наливайко: Налоговая нагрузка с 2021 года не увеличится
Налоговая нагрузка со следующего года не увеличится. Изменения рублевых ставок коснутся только в части индексации на уровень планируемой инфляции. Это в "Главном эфире" заявил министр по налогам и сборам Сергей Наливайко. При этом налоговую отчетность для бизнеса упростят. Все платежи примут в любой инспекции, независимо от прописки.
Растет и количество плательщиков онлайн. Среди задач на перспективу - через 3 года около 80 % субъектов хозяйствования будут подавать декларацию через электронные сервисы.
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