С. Наливайко: Налоговая нагрузка с 2021 года не увеличится

Налоговая нагрузка со следующего года не увеличится. Изменения рублевых ставок коснутся только в части индексации на уровень планируемой инфляции. Это в "Главном эфире" заявил министр по налогам и сборам Сергей Наливайко. При этом налоговую отчетность для бизнеса упростят. Все платежи примут в любой инспекции, независимо от прописки.