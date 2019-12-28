С настоящим аншлагом акция "Наши дети" прошла в деревне Новое поле

Там в педагогическом комплексе со сцены вступали Алла Пугачева, Дима Билан и целая плеяда популярных артистов. В образы звездных кумиров решили перевоплотиться воспитанники школы. На огонек к ребятам заглянула председатель Белорусского союза женщин Марианна Щеткина. Помимо сладких сюрпризов, ребята получили подарки. Это микрофоны, микшерный пульт и звуковые колонки. В этом году Новопольскому педагогическому комплексу исполнилось 30 лет. Там учатся более сотни ребят.



