С наступающим Новым годом!

Своими праздничными эмоциями и настроением делятся с белорусами журналисты Агентства теленовостей. Наша большая команда подготовила серию сюрпризов-роликов. Мы подводимитоги уходящего года и поздравляемс наступающим!



"Панаехала гасцей…" Пять миллионов туристов принимали в Беларуси в 2019 году. Рекорд за пять лет. И это неудивительно: больше года действует 30-дневный безвиз для тех, кто прилетает. А с ноября можно будет 15 дней путешествовать по Брестской и Гродненской областям. Надеемся, и мы вздохнем с облегчением, когда соберемся в Европу. Пусть 2020 станет годом верных решений и безграничных путешествий.



