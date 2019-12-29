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С наступающим Новым годом!
Своими праздничными эмоциями и настроением делятся с белорусами журналисты Агентства теленовостей. Наша большая команда подготовила серию сюрпризов-роликов. Мы подводимитоги уходящего года и поздравляемс наступающим!
"Панаехала гасцей…" Пять миллионов туристов принимали в Беларуси в 2019 году. Рекорд за пять лет. И это неудивительно: больше года действует 30-дневный безвиз для тех, кто прилетает. А с ноября можно будет 15 дней путешествовать по Брестской и Гродненской областям. Надеемся, и мы вздохнем с облегчением, когда соберемся в Европу. Пусть 2020 станет годом верных решений и безграничных путешествий.
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