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С наступающим Новым годом всех белорусов поздравляют из дружественной России

"Голос биатлона", известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев с наилучшими пожеланиями (видео).

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