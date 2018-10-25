С наступлением холодов прибавилось работ у коммунальщиков

С наступлением холодов листва в последние дни опадает еще более активно. Как и куда убирают "золото осени" и кто вдохновляется живыми красками - репортаж Юлии Токарь.

Пятую осень подряд Михаил Давыдок встречает ноябрь за рулем этого авто. Современный комбайн позволяет убирать палую листву не только с большой площади, но и заменяет девять рабочих с граблями. Ковш одновременно загребает, измельчает и таким образом в кузов листва попадает беспрестанным потоком.

Из-за резких холодов пестрый ковер в скверах и парках с каждым днем занимает все большую площадь. На улицах идет масштабная уборка - задействована вся спецтехника.

Для удобства уборки и чтобы было быстрее - используют вот такие пылесосы. Они развевают листву на две стороны, чтобы потом ее было сгребать легче.

Пылесосить газоны интереснее, чем ковры. Но для безопасности в первую очередь убрать необходимо листву вдоль улиц и пешеходных дорожек. А также входы в парки и территории возле аттракционов. Мокрая листва на дорогах может привести к аварии, а пешеходы могут поскользнуться.

Часть собранной листвы будет на следующий год удобрением для растительности. Основную же массу вывозят на полигоны.

Для многих осень - это пора творческих экспериментов. Мастер Ольга Хачкова во время листопада живыми искусственными красками "рисует" на ткани. Вот так ловко кленовые листья, кора дуба, черника оставляют узоры на палантине.