С наступлением стабильно теплой погоды активизировались клещи

Клещи активизировались. С наступлением стабильно теплой погоды они докучают любителям отдыха на природе. Чтобы уменьшить риск укусов клещей, специалисты столичного центра дезинфекции выезжают на обработку зеленых территорий - городских парков и скверов. Особое внимание зонам около детских площадок и пешеходных дорожек.

А тем временем в клиниках уже фиксируют десятки обращений. Медики предупреждают, что клещи являются возбудителями серьезных заболеваний, таких как боррелиоз. Поэтому при обнаружении кровопийцы необходимо обязательно обратиться к врачу.

Клещи опасны не только для человека, но и для домашних животных - особенно страдают от паразитов собаки. Поэтому ветеринары рекомендуют делать регулярные обработки и использовать специальные ошейники.