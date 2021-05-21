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С наступлением стабильно теплой погоды активизировались клещи
Клещи активизировались. С наступлением стабильно теплой погоды они докучают любителям отдыха на природе. Чтобы уменьшить риск укусов клещей, специалисты столичного центра дезинфекции выезжают на обработку зеленых территорий - городских парков и скверов. Особое внимание зонам около детских площадок и пешеходных дорожек.
А тем временем в клиниках уже фиксируют десятки обращений. Медики предупреждают, что клещи являются возбудителями серьезных заболеваний, таких как боррелиоз. Поэтому при обнаружении кровопийцы необходимо обязательно обратиться к врачу.
Клещи опасны не только для человека, но и для домашних животных - особенно страдают от паразитов собаки. Поэтому ветеринары рекомендуют делать регулярные обработки и использовать специальные ошейники.
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