С нового года для работников бюджетной сферы вводят новую формулу начисления зарплат

Соответствующий указ был подписан еще в январе, чтобы на протяжении года все организации и предприятия разобрались в нюансах новой системы. В профильном министерстве объясняют, что теперь расчетник визуально станет проще и понятнее. Зарплату составит оклад (его доля станет весомее), а также надбавки и доплаты. Но руководитель получит больше прав по их начислению работникам. Тот, чей вклад в общий успех больше, может рассчитывать на прибавку. Но главное, что обязан обеспечить каждый руководитель, это то, что уровень зарплат в новом году не может быть ниже нынешних доходов в бюджетной сфере.



Бюджетники могут также рассчитывать на прибавку в оплате труда. Это заложено в бюджете-2020. В среднем уровень зарплат вырастет не менее чем на 10 %.

