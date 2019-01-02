С нового года ЖКУ белорусам посчитают по новым тарифам

С 1 января изменятся цены на услуги газо-, электро- и водоснабжения. Пересчитают суммы на водоотведение, капитальный ремонт, санитарное содержание вспомогательных помещений. Из расчета на 2-комнатную типовую квартиру с 3 проживающими жировки в феврале прибавят на 3,9 доллара в эквиваленте. С 1 июня тариф на отопление и горячее водоснабжение повысят на 1,1 доллара. Суммарно за год жировка потяжелеет в пределах 5 долларов. А вот тарифы на техобслуживание жилого дома, лифта, обращение с твердыми коммунальными отходами сохраняются на уровне 2018. Стоит отметить, что определенным категориям граждан предоставление безналичных жилищных субсидий продолжится.