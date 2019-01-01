С Новым годом, Беларусь!

Послушать поздравления Президента и встретить Новый год минчане и гости столицы собрались и в самом сердце праздника - на Октябрьской площади. Здесь расположилась главная елка страны 34 метра в высоту с уникальным украшением из пиксельной гирлянды. Новогодние гуляния в Минске развернулись на 25 площадках. В 1:30 небо столицы озарил красочный новогодний салют. Впрочем, ярко, громко и веcело было по всей стране. Анастасия Бенедисюк о главной ночи, когда все возможно.

За столом с оливье и селедкой под шубой или у главной елки страны. Традиция праздновать Новый год в кругу самых близких остается неизменной: телефонные линии этой ночью не подвели.

Празднично украшенные улицы, иллюминация. Огни большого города заметны за тысячи километров. Минск как место встречи чуда (новогодняя ночь предполагает) выбирали не только белорусы. А за хлебосольным столом и рады. Признания нашему городу и всей стране в любви - поздравления без перевода!

Уже не первый год Минск уверенно на верхушке новогоднего рейтинга и у россиян. Вот только на сей раз ехали не только из-за близкого километража, родственных отношений и дружеской атмосферы (хотя, безусловно, это в приоритете), ехали не себя показать, а на нее посмотреть. Елка у Дворца спорта одна из самых красивых в Европе. Светящееся дерево, где под роскошным шатром идеальный свет для новогоднего селфи.

Только в Минске больше 20 площадок. И на каждой свой огонек. Народные гулянья начались задолго до. Чем не повод (время позволяет) вспомнить лучшее из года уходящего.

Впрочем, покровитель 2018-го на праздничном троне будет до 5 февраля. Время обзавестись живым талисманом года 2019-го еще есть. А это уже следующая точка новогоднего маршрута - Октябрьская площадь. Резная карета, кажется, только припаркованная Дедом Морозом, здесь же символ 2019-го и настоящий светодиодный зоопарк. Красок и света мало не бывает -"платье" для главной елки страны «сшито» по пиксельной технологии. Именно сюда уже многие годы по традиции приходят белорусы и гости праздника, чтобы за несколько минут до Нового года услышать поздравления Президента. И вот часы 12 бьют!

Новый год, который начался, уже сегодня, во вторник, завершает 12-летний цикл китайского календаря. А потому, уверяют астрологи, 2019-й станет благоприятным для подведения итогов, и все, что не случилось за эти 12 лет, обязательно произойдет в ближайшие 12 месяцев.

А в Бресте этой ночью зажигали бенгальские огни и запускали фейерверки сразу по двум поводам: Новый год и… новый год! Городу над Бугом в 2019-ом тысяча лет! Концерт, дискотеки с играми с часу ночи. И куда без главных новогодних волшебников.

Танцевальную волну подхватили и в Могилеве. Там участниками новогодних перформансов стали тысячи горожан. Гулянья продолжались до 5 утра. Новогодние поздравления, душевные песни и театрализованные представления развернулись не только на главных площадях областного центра, но и во всех районах.