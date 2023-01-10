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С Новым годом маленьких жителей детской деревни "Истоки" поздравили спасатели Минской области

С рождественской сказкой к маленьким жителям детской деревни "Истоки" пришли спасатели Минской области. Тематические игровые площадки, ростовые куклы и городок безопасности. Праздник собрал более сотни мальчиков и девочек. Зимнее торжество провели с пользой. В игровой форме напомнили о поведении в чрезвычайных ситуациях. Кульминацией праздника стало появление главных зимних героев. Дед Мороз примчался в детскую деревню не на оленях, а на пожарной автоцистерне.

На этом новогодние сюрпризы не закончились. Дед Мороз - спасатель махнул волшебной палочкой и засиял мультфильмом фасад жилого дома. Ярким завершением праздника стал совместный флешмоб спасателей и детей.

Фото:mchs.gov.by

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