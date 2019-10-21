С обелиска на площади Победы сняли строительные леса

Завершился первый этап реставрации обелиска на площади Победы. За это время гранитную стелу очистили и закрепили швы между плитами. Сусальным золотом покрыли орден, который венчает обелиск. Сейчас ведутся работы на стилобате. Там надо укрепить основу и привести в порядок горельефы. Полностью восстановленный вид площадь приобретет в мае.