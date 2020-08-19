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С обращением к рабочим Беларуси выступили рабочие Черкасс
Многотысячные коллективы украинских предприятий "Химволокно" и "Химреактив" призывают не поддаваться на уловки провокаторов и радетелей жизни по европейским стандартам. Письмо коллегам они опубликовали на сайте Коммунистической партии Украины. Заметим, эти предприятия Черкасс свою работу остановили в 2005 и 2006 годах соответственно. В общей сложности без работы остались 7 с половиной тысяч человек.
"С болью и тревогой за судьбу Вашей страны наблюдаем мы, Ваши коллеги, за тот антинародный шабаш, который происходит у Вас в стране с помощью агентов влияния из-за рубежа и местных коллаборационистов! Не будьте безучастными к происходящему, не дайте втянуть себя в эту авантюру госпереворота в Вашей стране, образумьте молодых "протестантов", не знающих, что такое безработица, нищета, разруха моральная и материальная, братоубийственная война и прочие "прелести" свободного мира и радикального национализма!".
Митинг в поддержку белорусского народа прошел в Киеве
В Киеве у белорусского посольства прошел митинг в поддержку Александра Лукашенко: "Беларусь! Встань Брестской крепостью на пути цветных и майданных переворотов!". "Руки прочь от Беларуси! "Нет внешнему вмешательству!", "Мы с Президентом Лукашенко и трудящимися Беларуси!" - с такими призывами там собрались представители Компартии, Антифашистского комитета, Союза советских офицеров, комсомола Украины. Инициировала встречу белорусская община "Сябры Валыні".
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