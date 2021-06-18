С пандемией COVID-19 успешно справляются те государства, где хорошо выстроена система здравоохранения

Как показал опыт трех волн коронавируса, с пандемией успешно справляются прежде всего те государства, где хорошо выстроена система здравоохранения. Беларусь не исключение. Это доказывают и зарубежные исследования.

По уровню охвата помощью составители рейтинга процветания в прошлом году отдали первое место нашей стране. У нас 55 врачей и 110 коек на 10 тысяч населения. Абсолютно всем гражданам гарантирована бесплатная медпомощь в государственных поликлиниках и больницах. Это дает большие возможности для профилактики и предупреждения заболеваний.

Но, конечно, на достигнутом не останавливаемся. В планах на пятилетку открытие новых поликлиник, больниц и медцентров. Как итог - продолжительность жизни белорусов должна вырасти до 76 с половиной лет. На здравоохранение будет направляться не менее 4 % ВВП. Все-таки здоровье - это самое главное, экономить на нем точно нельзя.

В преддверии Дня медицинского работника особое внимание тем, благодаря кому наше здоровье под надежной защитой. По всей стране продолжается чествование медиков.