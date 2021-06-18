3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
С пандемией COVID-19 успешно справляются те государства, где хорошо выстроена система здравоохранения
Как показал опыт трех волн коронавируса, с пандемией успешно справляются прежде всего те государства, где хорошо выстроена система здравоохранения. Беларусь не исключение. Это доказывают и зарубежные исследования.
По уровню охвата помощью составители рейтинга процветания в прошлом году отдали первое место нашей стране. У нас 55 врачей и 110 коек на 10 тысяч населения. Абсолютно всем гражданам гарантирована бесплатная медпомощь в государственных поликлиниках и больницах. Это дает большие возможности для профилактики и предупреждения заболеваний.
Но, конечно, на достигнутом не останавливаемся. В планах на пятилетку открытие новых поликлиник, больниц и медцентров. Как итог - продолжительность жизни белорусов должна вырасти до 76 с половиной лет. На здравоохранение будет направляться не менее 4 % ВВП. Все-таки здоровье - это самое главное, экономить на нем точно нельзя.
В преддверии Дня медицинского работника особое внимание тем, благодаря кому наше здоровье под надежной защитой. По всей стране продолжается чествование медиков.
Президент
Все
"Время Первого" - как совершить прорыв в сельском хозяйстве и привлечь молодые кадры в регионы
Лукашенко поздравил личный состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с 45-летием
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов