С панорамным лифтом и стеклянным куполом бассейна: современный детский сад открыли в Жабинке

В Жабинке сегодня открыли современный детский сад с панорамным лифтом и бассейном со стеклянным куполом. Для учреждения образования такой лифт - ноу-хау. А еще для малышей оборудовали компьютерно-развлекательную комнату. Здесь они будут знакомиться с новыми технологиями в игровой форме. Стоимость объекта - 12 миллионов рублей. Новый детский сад рассчитан на 240 мест. И кроме малышей из Жабинки, туда будут ходить брестчане. Жабинка - город-спутник Бреста. Сегодня населенный пункт активно развивается. В ближайшее время там возведут 8 жилых домов. Половина квартир в них предназначена для жителей областного центра.