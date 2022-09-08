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С панорамным лифтом и стеклянным куполом бассейна: современный детский сад открыли в Жабинке

В Жабинке сегодня открыли современный детский сад с панорамным лифтом и бассейном со стеклянным куполом. Для учреждения образования такой лифт - ноу-хау. А еще для малышей оборудовали компьютерно-развлекательную комнату. Здесь они будут знакомиться с новыми технологиями в игровой форме. Стоимость объекта - 12 миллионов рублей. Новый детский сад рассчитан на 240 мест. И кроме малышей из Жабинки, туда будут ходить брестчане. Жабинка - город-спутник Бреста. Сегодня населенный пункт активно развивается. В ближайшее время там возведут 8 жилых домов. Половина квартир в них предназначена для жителей областного центра.

Этот объект общей площадью 6,700 кв.м. можно сравнить, 9-этажный дом - 4000 кв.м. Ликвидность жилья состоит из социальных объектов, в том числе детского сада. Когда есть в шаговой доступности детский сад, школа, есть учреждения медицинские, транспортная инфраструктура, подъездные пути, это совсем другая стоимость квадратного метра.
Вадим Кравчук, председатель Жабинковского райисполкома

Снаружи здания - большая площадка с аттракционами и секция для изучения правил дорожного движения. В честь открытия воспитанникам сада подарили детские электромобили, на которых можно будет ездить по игрушечной проезжей части.

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