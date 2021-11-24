3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Информационная продукция березинского телеграм-канала признана экстремистскими материалами
Как заявляетпрокуратураБерезинского района, информационная продукциятелеграм-канала "Березинские хроники" признана экстремистскими материалами. Группы граждан, которые вели свою деятельность с помощью этих ресурсов, признаны вне правового поля, и, как следствие, их деятельность запрещена.
Подробно с перечнем организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей, причастных к экстремистской деятельности, можно ознакомиться на сайтеМинистерства внутренних дел Беларуси.
Президент
Все
Глава ОАЭ пригласил Александра Лукашенко на неформальный ужин
В Беларуси усилят социальные гарантии для ветеранов и пострадавших от войн лиц
Лукашенко высказал свое мнение о реальной ситуации в мире по борьбе с изменением климата
Лукашенко и Алиев поставили новые цели по сотрудничеству во время переговоров в Баку
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все