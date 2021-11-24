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Информационная продукция березинского телеграм-канала признана экстремистскими материалами

Как заявляетпрокуратураБерезинского района, информационная продукциятелеграм-канала "Березинские хроники" признана экстремистскими материалами. Группы граждан, которые вели свою деятельность с помощью этих ресурсов, признаны вне правового поля, и, как следствие, их деятельность запрещена.

Подробно с перечнем организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей, причастных к экстремистской деятельности, можно ознакомиться на сайтеМинистерства внутренних дел Беларуси.

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