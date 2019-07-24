С первого августа в Беларуси вырастет бюджет прожиточного минимума

Он будет действовать до конца октября. Дополнительно установлены минимальные потребительские бюджеты для разных социально-демографических групп.



Бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения составит 230 рублей 91 копейку. Из-за его роста индексируются размеры минимальных трудовых и социальных пенсий, пособий по уходу за инвалидом первой группы и пособий семьям с детьми.



Определены размеры минимальных потребительских бюджетов трудоспособного населения, пенсионеров, студентов и семей, состоящих из трех и четырех человек. А также детей и студентов.