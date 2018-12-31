С первого января в Беларуси повышается минимальная заработная плата

Она составит 330 рублей. Размер минималки установлен законодательством и обязателен для нанимателя. Ниже этого показателя зарплата не может быть начислена. Напомним, в 2018 году минимальным порогом была сумма в 305 рублей.

С нового года до 25 с половиной рублей вырастет и базовая величина. А вместе с ней некоторые пособия, стипендии, госпошлина, штрафы, аренда. Последний раз базовая менялась год назад и составляла 24 с половиной рубля.