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С Первомаем белорусов поздравил Президент
День весеннего обновления, светлых надежд и глубокого уважения ко всем профессиям. Беларусь сегодня отмечает Праздник труда. С Первомаем белорусов поздравил Президент.
Белорусский народ во все времена славился трудолюбием и хозяйским подходом к делу, что позволило нам обустроить свое государство и сохранить мир на родной земле, - отметил Александр Лукашенко. Сегодня, когда обострилась глобальная конкуренция за рынки и ресурсы, особенно важно укрепить наш общий дом, приумножить достаток граждан, обеспечить счастливое будущее детям и внукам. Это возможно благодаря добросовестному и ответственному отношению к порученному участку работы, настойчивости в достижении поставленных целей, новаторскому подходу к решению повседневных задач, - подчеркнул глава государства. Значимым фактором упрочения белорусской модели общественного развития является социальное партнерство и конструктивный диалог органов государственной власти и профсоюзного движения, которое отмечает свое 120-летие. Уверен, продолжая традиции поколения победителей, мы закрепим за Республикой Беларусь славу сильной, современной и технологически развитой страны. В этот праздничный день благодарю каждого, кто предан делу и ежедневно своим трудом вносит вклад в процветание нашей Родины, - говорится в поздравлении.
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