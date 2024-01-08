С первых дней нового года идет активная боевая подготовка спецназа ССО Вооруженных Сил Беларуси

На сегодняшний день у нас проводятся сборы по специальностям: готовятся гранатометчики-разведчики, снайперы и разведчики-пулеметчики. Военнослужащие в рамках одиночной подготовки обучаются применению оружия, и в последующем будет проводиться слаживание, когда военнослужащие будут выполнять задачи уже в составе своих штатных разведорганов.

Андрей Шарупич, замкомандира бригады спецназа ССО Вооруженных Сил Беларуси