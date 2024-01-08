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С первых дней нового года идет активная боевая подготовка спецназа ССО Вооруженных Сил Беларуси

Активная боевая подготовка военного спецназа. С первых дней нового года в бригаде спецподразделения проходят интенсивные стрельбы. Военнослужащие отрабатывают сложные нормативы и оттачивают мастерство обращения с оружием. Задачи осложняют непростые погодные условия, например, сильный мороз. Несмотря на это сборы объединили бойцов разных специальностей.

На сегодняшний день у нас проводятся сборы по специальностям: готовятся гранатометчики-разведчики, снайперы и разведчики-пулеметчики. Военнослужащие в рамках одиночной подготовки обучаются применению оружия, и в последующем будет проводиться слаживание, когда военнослужащие будут выполнять задачи уже в составе своих штатных разведорганов.
Андрей Шарупич, замкомандира бригады спецназа ССО Вооруженных Сил Беларуси

Бойцы проходят подготовку по принципу взаимозаменяемости, ведь в реальном бою возникает необходимость владеть разными видами оружия.

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