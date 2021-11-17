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С последней информацией к этому часу из логистического центра - К. Лебедева

В разных точках белорусско-польской границы работают корреспонденты "Беларусь 1". Они выходят на прямую связь со студией из логистического центра, который временно предоставлен для беженцев по поручению Президента.

И на прямую связь со студией вышла Ксения Лебедева. Подробности - в видео.

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