С праздником тружеников села поздравил Президент Беларуси

Сегодня белорусские аграрии отмечают профессиональный праздник. Благодаря их нелегкому, кропотливому, каждодневному и добросовестному труду обеспечивается продовольственная безопасность страны. С праздником тружеников села поздравил президент Александр Лукашенко: "Земля и люди - главное богатство Беларуси. Отечественный агропромышленный комплекс является системообразующим в экономике нашего независимого государства. Пандемия коронавируса и другие потрясения внесли свои коррективы в работу многих сфер. Но мудрые сельские труженики даже в этих непростых условиях вырастили и убрали рекордный урожай: почти 10 с половиной миллионов тонн зерновых, кукурузы и рапса. Нашли резервы для увеличения производства молока, мяса, овощей и фруктов. Мы полностью обеспечили себя отечественным продовольствием. Его экспорт более чем в сто стран мира принесет нам миллиарды долларов. Примите самые искренние слова признательности за то, что вы сохраняете лучшие традиции, высокий профессионализм, постоянно идете вперед, осваивая новые технологии".