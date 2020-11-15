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С праздником тружеников села поздравил Президент Беларуси

Сегодня белорусские аграрии отмечают профессиональный праздник. Благодаря их нелегкому, кропотливому, каждодневному и добросовестному труду обеспечивается продовольственная безопасность страны. С праздником тружеников села поздравил президент Александр Лукашенко: "Земля и люди - главное богатство Беларуси. Отечественный агропромышленный комплекс является системообразующим в экономике нашего независимого государства. Пандемия коронавируса и другие потрясения внесли свои коррективы в работу многих сфер. Но мудрые сельские труженики даже в этих непростых условиях вырастили и убрали рекордный урожай: почти 10 с половиной миллионов тонн зерновых, кукурузы и рапса. Нашли резервы для увеличения производства молока, мяса, овощей и фруктов. Мы полностью обеспечили себя отечественным продовольствием. Его экспорт более чем в сто стран мира принесет нам миллиарды долларов. Примите самые искренние слова признательности за то, что вы сохраняете лучшие традиции, высокий профессионализм, постоянно идете вперед, осваивая новые технологии".

Александр Лукашенко пожелал всем сельчанам и ветеранам АПК крепкого здоровья, успехов в труде, всегда хорошей погоды и поддержки близких людей.

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