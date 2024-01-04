3.73 BYN
С приходом холодов количество обращений к медикам из-за травм увеличивается в несколько раз
Январские морозы пришли в Беларусь. С приходом холодов количество обращений к медикам из-за травм увеличивается в несколько раз. Уже начинают поступать пострадавшие с гололедными травмами. Во многих случаях их можно избежать, соблюдая ряд простых мер предосторожности. Потенциально опасные места в период гололеда - это ступеньки подъездов, переходов, остановки общественного транспорта и горки. Внимательно стоит отнестись и к выбору зимней обуви: она должна быть на плоской подошве или с низким каблуком.
К осторожности призывают и водителей. Сегодня обещают гололед. А в такую погоду состояние проезжей части может резко меняться. Инспекторы ГАИ мониторят улицы и дороги для обеспечения безопасности и своевременной организации работ по расчистке и обработке проезжих частей и круглосуточно готовы помочь водителям и пешеходам, попавшим в тяжелую ситуацию на дороге.