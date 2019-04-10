С проблемами жители Узденского района обратились к Григорию Шлыку

Представители Администрации Президента продолжают выездные приемы в регионах. С проблемами и наболевшими вопросами жители Узденского района сегодня могли обратиться к начальнику главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Григорию Шлыку. Во время приема озвучены вопросы по благоустройству, ремонту дорог и строительству социальных объектов. Представитель Администрации Президента пообещал взять под личный контроль появление в Узде бассейна. Кстати, сегодня уже почти все районы Минской области имеют водные оздоровительные центры.

