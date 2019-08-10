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С проблемными вопросами можно обратиться на прямые телефонные линии

До полудня на связь выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов. В Миноблисполкоме на вопросы граждан ответит первый заместитель председателя Игорь Макар, в столичной мэрии - заместитель председателя Александр Дорохович.

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