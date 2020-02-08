С проблемой косточки на стопе сталкиваются преимущественно женщины

Поговорим о косточке на стопе. Страдают от этой проблемы практически только женщины. Их 90%! Врачи называют это вальгусной деформацией. А вот почему это происходит и можно ли замедлить рост косточки или избавиться от нее раз и навсегда - нам предстоит узнать.



Стопа имеет три точки опоры. Первая точка опоры - это пятка, вторая - подушечка под большим пальцем и третья - под мизинцем. Образуется треугольник.











Как обувь, которую мы носим, влияет на косточку на стопе?

Давайте посмотрим, как распределяется нагрузка на передний отдел стопы в обуви на разных каблуках.

Плоская подошва

(балетки, кеды, сланцы, тапки) - главная нагрузка приходится на пятку. Итак, 60% веса - пятка, 40% - носок.

Каблук около 2 см

- нагрузка распределяется равномерно на пятку и носок - по 50%.

В туфлях на высоком каблуке

нагрузка на носок увеличивается, и на передний отдел стопы приходится до 90% веса. Причем чем выше каблук, тем критичнее нагрузка! То есть, практически вся нагрузка cдвигается на пальцы!

При неправильной нагрузке на стопу происходит постепенное увеличение угла между первой и второй плюсневыми костями большого пальца. При этом удерживающие палец в нормальном положении связки постепенно ослабляются, а головка плюсневой кости утолщается и начинает смещаться в наружную сторону, образуя косточку.





Причины роста косточки на стопе - неправильно выбранная обувь, плоскостопие, гипермобильность суставов.

Чтобы косточка не страдала от трения и давления, можно использовать бурсопротекторы - специальные гипоаллергенные силиконовые или гелево-тканевые прокладки, которые прикрывают косточку и предотвращают развитие воспаления. Подобрать бурсопротектор можно самостоятельно (оптимальный вариант - бурсопротектор с межпальцевой перегородкой, который надежно фиксирует первый и второй пальцы стопы, что препятствует дальнейшему развитию деформации).

Самостоятельно можно также применять межпальцевые валики, фиксаторы с межпальцевым упором, силиконовые корректоры и тканевые бандажи.

Помогающий вернуть палец в нормальное положение жесткий фиксатор желательно использовать после консультации с ортопедом (конструкция позволяет регулировать натяжение и менять угол наклона большого пальца).

Все эти средства призваны прежде всего облегчить симптомы. А вот остановить рост косточки помогут стельки! Это то, что действительно разгружает стопу при ходьбе.





Избавиться от уже существующей косточки можно только хирургическим путем.