С рабочим визитом в Червенском районе побывала делегация Республики Мордовия
Перспективы взаимодействия и новые векторы культурной интеграции. С рабочим визитом в Червенском районе побывала делегация Республики Мордовия. Встреча прошла в стенах районного краеведческого музея. Подписано соглашение о дружеских отношениях - планируется более тесное развитие торгово-экономических и социально-общественных связей, в том числе это внедрение инвестиционных проектов в аграрный сектор. А также обмен опытом в научно-образовательной и культурной сфере.
Наш Атяшевский район очень сильно развит, с сильной инфраструктурой, с очень мощным сельским хозяйством, есть перерабатывающее производство, пищевое производство. Поэтому у нас точно есть точки соприкосновения в плане развития сельского хозяйства. Эта земля нас роднит еще тем, что здесь воевал, получил высокое звание Героя Советского Союза дед нашего главы Республики Мордовия Артема Сергеевича Дунова.
Атяшевский муниципальный район Республики Мордовия в России - это такой же район, как город Червень в Беларуси, и мы можем во многих направлениях найти сотрудничество. И первое что - великое спасибо за сохранение памяти наших земляков.
У нас регион сельскохозяйственный, имеет очень много мест для инвестиционных проектов, для инвестиционных решений, для совместных решений. Поэтому мы и предлагаем: будем ездить, общаться, обмениваться опытом, технологиями.
Побратимские отношения между регионами и в области сохранения общей истории. В день памяти погибших воинов и партизан в годы Великой Отечественной войны российская делегация возложила цветы к Вечному огню.