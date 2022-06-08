С рабочим визитом в Червенском районе побывала делегация Республики Мордовия

Наш Атяшевский район очень сильно развит, с сильной инфраструктурой, с очень мощным сельским хозяйством, есть перерабатывающее производство, пищевое производство. Поэтому у нас точно есть точки соприкосновения в плане развития сельского хозяйства. Эта земля нас роднит еще тем, что здесь воевал, получил высокое звание Героя Советского Союза дед нашего главы Республики Мордовия Артема Сергеевича Дунова.

Владимир Сидоров, председатель правительства Республики Мордовия (Россия)