С. Рачков: Мы призываем парламенты мира объединить усилия по формированию неделимого пространства безопасности

Отдельные государства откровенно вмешиваются во внутренние дела суверенных государств. Это недопустимо и неприемлемо. Это идет вразрез с Уставом ООН и с теми договоренностями, которые существуют между странами. Поэтому мы выражаем серьезную обеспокоенность складывающейся обстановкой и призываем наших коллег во всех парламентах мира объединить усилия по формированию неделимого пространства безопасности.

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси