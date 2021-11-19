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С. Рачков: Мы призываем парламенты мира объединить усилия по формированию неделимого пространства безопасности

Обострением международных отношений, которые связаны с невыполнением рядом стран Устава ООН, обеспокоены участники Постоянной комиссии Парламентской ассамблеи ОДКБ. Об этом сообщил председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков. Ситуация на белорусско-польской границе стала одной из тем повестки заседания. Во время видеоконференцсвязи участники обсудили проект обращения к парламентам государств мира о сотрудничестве в формировании неделимого пространства безопасности.

Отдельные государства откровенно вмешиваются во внутренние дела суверенных государств. Это недопустимо и неприемлемо. Это идет вразрез с Уставом ООН и с теми договоренностями, которые существуют между странами. Поэтому мы выражаем серьезную обеспокоенность складывающейся обстановкой и призываем наших коллег во всех парламентах мира объединить усилия по формированию неделимого пространства безопасности.
Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси

Участники заседания также обсудили проекты в сфере информационной безопасности и вопросы, связанные с сохранением исторической памяти и недопущением искажения фактов.

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