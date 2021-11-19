3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
С. Рачков: Мы призываем парламенты мира объединить усилия по формированию неделимого пространства безопасности
Обострением международных отношений, которые связаны с невыполнением рядом стран Устава ООН, обеспокоены участники Постоянной комиссии Парламентской ассамблеи ОДКБ. Об этом сообщил председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков. Ситуация на белорусско-польской границе стала одной из тем повестки заседания. Во время видеоконференцсвязи участники обсудили проект обращения к парламентам государств мира о сотрудничестве в формировании неделимого пространства безопасности.
Отдельные государства откровенно вмешиваются во внутренние дела суверенных государств. Это недопустимо и неприемлемо. Это идет вразрез с Уставом ООН и с теми договоренностями, которые существуют между странами. Поэтому мы выражаем серьезную обеспокоенность складывающейся обстановкой и призываем наших коллег во всех парламентах мира объединить усилия по формированию неделимого пространства безопасности.
Участники заседания также обсудили проекты в сфере информационной безопасности и вопросы, связанные с сохранением исторической памяти и недопущением искажения фактов.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Головченко заявил об учреждении медиакомпании Союзного государства
Доступный роуминг: с 1 марта 2025 года стоимость звонков и интернета в СГ станет более комфортной
Беларусь депортирует в Латвию мужчину, осужденного за нарушение ПДД с пострадавшим
Лазоркина о выборах президента США: Америка расколота ровно на две части
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов