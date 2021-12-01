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Сергей Рачков: Против Беларуси развязана гибридная война
Против Беларуси развязана гибридная война. Таким мнением поделился сенатор Сергей Рачков. Сегодня в Совете Республики по видеосвязи подвели итоги работы Парламентской Ассамблеи ОДКБ. Организации исполнилось 15 лет. Уже подготовлен проект деятельности Парламентской Ассамблеи на следующую пятилетку. Его актуализировали с учетом современных вызовов на международной арене.
Не секрет, что против Беларуси развязана гибридная война. На нас оказывают давление не только по периметру нашей границы, но и на международных площадках. Вчера завершилась 143-я Ассамблея Межпарламентская союза, где также была предпринята попытка Германией, Латвией, Нидерландами и Польшей внести чрезвычайный вопрос по Беларуси. В первую очередь связанный с миграционным кризисом на границе Беларуси и Европейского союза. В том документе, который был подготовлен, было все перевернуто в пользу Европейского союза. Мы вместе с дружественными странами предприняли все необходимые усилия. Удалось доказать участникам Ассамблеи о нецелесообразности рассмотрения данного вопроса, включения его в повестку дня и, соответственно, было отказано в принятии резолюции по Беларуси.
Мониторинг военно-политической обстановки в зоне ответственности ОДКБ
Сергей Рачков также выделил в деятельности такое направление, как мониторинг военно-политической обстановки в зоне ответственности ОДКБ. Беларусь в течение этого периода трижды принимала своих коллег в стране для изучения военно-политической обстановки в Восточноевропейском регионе. Сейчас эта обстановка особенно накаляется, растет напряженность на границе Беларуси с Европейским союзом.
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