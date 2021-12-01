Сергей Рачков: Против Беларуси развязана гибридная война

Не секрет, что против Беларуси развязана гибридная война. На нас оказывают давление не только по периметру нашей границы, но и на международных площадках. Вчера завершилась 143-я Ассамблея Межпарламентская союза, где также была предпринята попытка Германией, Латвией, Нидерландами и Польшей внести чрезвычайный вопрос по Беларуси. В первую очередь связанный с миграционным кризисом на границе Беларуси и Европейского союза. В том документе, который был подготовлен, было все перевернуто в пользу Европейского союза. Мы вместе с дружественными странами предприняли все необходимые усилия. Удалось доказать участникам Ассамблеи о нецелесообразности рассмотрения данного вопроса, включения его в повестку дня и, соответственно, было отказано в принятии резолюции по Беларуси.

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси