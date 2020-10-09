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С. Рачков: С помощью войн политики и политиканы решают свои вопросы

Конфликт в Нагорном Карабахе можно решить только путем диалога. Война - это не только экономические, но еще и человеческие потери, а для кого-то, к сожалению, возможность решить свои вопросы. Экспертное сообщество солидарно: простые жители хотят, прежде всего, мира.

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