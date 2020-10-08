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С. Рачков: Ситуация в Кыргызстане - пример того, чего мы не допустили в Беларуси

В Кыргызстане не впервые удается реализовать сценарий цветной революции. Беларусь же успешно противостоит таким попыткам. Схожесть и различия ситуаций в двух странах активно обсуждает экспертное сообщество (подробнее в видео).

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