С. Рекеда: Миграционные проблемы Литвы вторичны для ЕС

Я думаю, что пока Литва не начнет всерьез угрожать тем, что она просто будет пребрасывать этих мигрантов дальше по цепочке в Западную Европу, особо внимания никакого не будет, но, возможно, будут выделены какие-то суммы под укрепление границы и так далее. Но по большому счету для Германии, Франции как ядра Европейского союза эти проблемы Литвы вторичны. Тем более Литва внутри Европейского союза скорее агент США нежели стран Западной Европы, и скорее в таком случае ей нужно искать поддержку там, хотя бы финансовую какую-то, потому что ту политику, которую Литва исповедует в отношении и Беларуси, и России, это абсолютно полная проекция внешнеполитических интересов США, а не Литвы.

Сергей Рекеда, главный редактор аналитического портала RuBaltic.ru (Россия)