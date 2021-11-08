С. Самарин: Антиковидные меры в США противоречат всем основам демократии

Эффективности управления нет, а в результате потом власти пытаются все это свалить на тех людей, которые не хотят делать прививки. Таких не очень много, но они есть. Вроде бы задекларирована демократия, вроде бы сказано, что у каждого есть свой выбор. А в то же время этот выбор он не совпадает с пожеланиями политических элит, и здесь тогда идут в ход и резиновые пули, и дубинки, и водометы. Все для того, чтобы заставить людей поступать так, как этого хотят политические элиты, как этого хочет действующая власть.

Стив Самарин, политолог (США)