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С. Самарин: Антиковидные меры в США противоречат всем основам демократии

В США сейчас из-за отказа от вакцинации увольнение грозит тысячам граждан. Правительство обязало запрашивать наличие прививки у организаций со штатом от 100 человек. Ситуацию прокомментировал американский политолог Стив Самарин. По его мнению, такие меры никак не соотносятся с идеями демократии и свободы выбора, которые так активно продвигает Америка по всему миру.

Эффективности управления нет, а в результате потом власти пытаются все это свалить на тех людей, которые не хотят делать прививки. Таких не очень много, но они есть. Вроде бы задекларирована демократия, вроде бы сказано, что у каждого есть свой выбор. А в то же время этот выбор он не совпадает с пожеланиями политических элит, и здесь тогда идут в ход и резиновые пули, и дубинки, и водометы. Все для того, чтобы заставить людей поступать так, как этого хотят политические элиты, как этого хочет действующая власть.
Стив Самарин, политолог (США)

В Соединенных Штатах разделилось общество на два лагеря: кто-то за прививки, кто-то против прививок. Власти, разумеется, требуют делать прививки в принудительном порядке во многих штатах, заявил эксперт. Допустим, в Нью-Йорк всех учителей обязали делать прививки, в противном случае просто в понедельник не допустят до работы".

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