С самого утра во всех костелах Беларуси проходят торжественные богослужения

Западные христиане встретили Рождество! Большей и светлый праздник наступил и для католиков и протестантов Беларуси. Тепло поздравил соотечественников Президент Александр Лукашенко. С самого утра во всех костелах страны проходят торжественные богослужения. Ведь сегодня - кульминация радости и надежды. Это готова подтвердить и наш корреспондент.