ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

С самого утра во всех костелах Беларуси проходят торжественные богослужения

Западные христиане встретили Рождество! Большей и светлый праздник наступил и для католиков и протестантов Беларуси. Тепло поздравил соотечественников Президент Александр Лукашенко. С самого утра во всех костелах страны проходят торжественные богослужения. Ведь сегодня - кульминация радости и надежды. Это готова подтвердить и наш корреспондент.

Наталья Бордиловская прямо сейчас находится в одном из костелов Минска (прямое включение).

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все