С сегодняшнего дня абитуриенты могут забрать свои сертификаты централизованного тестирования

Сделать это можно в учреждениях образования, где и проходили испытания.

В БГУ сертификаты выдают на географическом факультете. Все согласно эпидобстановке: маски, антисептики. Предусмотрели и социальную дистанцию - свою очередь ребята ждут на улице. Следят и за тем, чтобы избежать массового скопления людей. Вступительная кампания подготовила и нововведения. В этом году кроме паспорта и пропуска с отметкой "Тестирование прошел" необходимо при себе иметь аттестат или диплом.

Резервные дни ЦТ