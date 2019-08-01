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С сегодняшнего дня у Воложинского района новый руководитель - Евгений Крукович

Удостоверение председателя райисполкома он получил из рук губернатора Минской области. Одна из основных задач для нового руководителя - усовершенствовать агропромышленный комплекс, не забывая о росте благополучия людей, а также развитии социальной сферы. До этого Евгений Крукович курировал АПК в Березинском и Борисовском районах.

Напомним, накануне новые руководители появились сразу в двух районах: Любанском и Копыльском.

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