С сегодняшнего дня у Воложинского района новый руководитель - Евгений Крукович

Удостоверение председателя райисполкома он получил из рук губернатора Минской области. Одна из основных задач для нового руководителя - усовершенствовать агропромышленный комплекс, не забывая о росте благополучия людей, а также развитии социальной сферы. До этого Евгений Крукович курировал АПК в Березинском и Борисовском районах.



Напомним, накануне новые руководители появились сразу в двух районах: Любанском и Копыльском.