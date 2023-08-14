Уже с сентября около половины белорусских школ перейдут на новые подходы в организации школьного питания. Пилотный проект стартовал в прошлом году. Тогда к нему подключились 23 школы. В итоге школьное меню заметно обновили. Акцент сделали на полезные калории и витамины (в меню появилось больше фруктов и овощей). Рацион стал более здоровым, разнообразным и соответствующим вкусовым требованиям учащихся. Активно подключились предприятия. Белгоспищепром поставил немало задач перед производителями, в том числе по разработке новых рецептур, которые будут по вкусу современным детям и при этом не потеряют в полезности. Корреспондент АТН Алина Лаппо продолжит тему.

Цех малоритской "Топтышки". В 2015 году именно здесь впервые в стране начали производить фруктовое пюре в паучах. Затем провели две модернизации и в сентябре прошлого года разработали новый вариант продукции для школьников и дошкольников.



На данный момент здесь представлены две линии. Они работают с производительностью около 80 пакетов в минуту в формате 90 г. Если же мы переходим к школьному, дошкольному питанию, это пакеты 150-200 г, они работают на одной линии: порядка 70 пакетов в минуту. Леонид Бегеза, главный инженер ОАО "Малоритский консервноовощесушильный комбинат"



В смену получается около 50 тысяч штук. В основе перекуса в "космической упаковке" фрукты - белорусские яблоко и груша. Технология изготовления, говорят на предприятии, щадящая: важно максимально сохранить витаминно-минеральный состав. Все делают согласно рецептуре и требованиям стандарта. И прежде чем отдать продукцию в продажу, она проходит строгий контроль качества в лаборатории.



При разработке этих видов продукции мы учитывали, чтобы продукция получилась одновременно очень вкусной, качественной и полезной для молодого подрастающего организма. И я думаю, мы порадуем наших ребят хорошей продукцией. Валентина Григорук, начальник технологического отдела ОАО "Малоритский консервноовощесушильный комбинат"



Тренды всегда меняются, в том числе и вкусовые. Те рецептуры, что были разработаны еще, допустим, десять лет назад, уже не всегда актуальны. Белгоспищепром изучает современные предпочтения. 8 предприятий концерна сегодня производят соки, коктейли, конфеты, печенье, мармелад и батончики на разный вкус - всего с маркировкой "для детей" полсотни наименовании продукции.



С 1 сентября наши предприятия в Клецке выводят на рынок ореховые напитки на основе кешью с миндалем, с фундуком, с бананом, с манго, с клубникой. Это будет новый продукт на рынке, и мы это позиционируем как для школьников. И этот продукт будет иметь маркировку ДШП. Алескандр Яковчиц, заместитель председателя концерна "Белгоспищепром"



Концерн отвечает не только за сладости в буфете, но и за рапсовое масло в блюдах. Его вот уже несколько лет используют вместо подсолнечного во всех школах. Специалисты утверждают: рапсовое значительно полезнее и способствует нормальной работе мозга и глаз.



Линия на базе Минского маргаринового завода. За полгода здесь произвели почти 2 тысячи тонн золотого продукта.



В рапсовом масле больше ненасыщенных жирных кислот. В частности, содержится альфа-линоленовая кислота, омега-3 жирная кислота, которая в организм человека может поступать только с пищей, т.е. она организмом не вырабатывается. Суточная потребность может компенсироваться благодаря употреблению одной столовой ложки масла в день. Татьяна Куприянец, начальник производственной лаборатории и отдела технического контроля ОАО "Минский маргариновый завод"



На этом же предприятии готовят и майонез для школьных блюд. Объемы доходят до 20 тонн в месяц. Этого вполне достаточно для того, чтобы закрыть потребности белорусских школ и часть еще отправить на экспорт. Перед стартом учебного года объемы увеличат. Готовят школьный майонез прямо перед отгрузкой. Отсутствие консервантов и натуральный состав сказываются на сроке годности - долго такой продукт на складе не пролежит.



Чем отличается продукт с маркировкой ДШП? Поскольку любой продукт, который производят предприятия концерна, - это доступно, это вкусно, это качественно и безопасно, можно деток кормить. Единственное отличие - требование по содержанию соли, сахара. По кислотности продукта гораздо жестче. Поэтому мы, осваивая эту категорию продукции, еще больше требований безопасности для детей закладываем и поставляем такой продукт на рынок. Алескандр Яковчиц, заместитель председателя концерна "Белгоспищепром"

