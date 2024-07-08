С середины июля в универмагах Минска начнут работать школьные базары

В минских универмагах с середины июля стартует масштабная распродажа товаров для школьников. Как готовятся к открытию школьных базаров, рассказали в ГО "Столичная торговля и услуги", сообщает БЕЛТА.

Покупателям предложат широкий ассортимент одежды, обуви, ученической галантереи, канцелярских и бумажно-беловых товаров. Сейчас завершаются работы по модернизации товарных секций, включая их дизайнерское оформление, схемы зонирования, установку дополнительного мобильного оборудования. Оформляются зоны "Для первоклассника".

Планируется организовать демонстрации моделей школьной формы, интерактивные игры и викторины с вручением подарков, розыгрыши призов и др.

Основными производителями одежды, обуви и галантерейных товаров для школьников являются ведущие предприятия концерна "Беллегпром": ЗАО "Калинка", ОАО "Славянка",ОАО "Надэкс", ОАО "Жлобинская швейная фабрика", ОАО "БелКредо", ОАО "Полесье", ОАО "Свитанок", ОАО "8 Марта", ОАО "Купалинка", ОАО "Галантэя" и др. Особое внимание уделяется получению ассортимента, выбранного учреждениями образования в качестве обязательных элементов. Увеличены соответствующие заявки торговли.

Как рассказали в объединении, уже сегодня универмаги предлагают покупателям различные варианты одежды делового стиля для детей всех возрастных групп - порядка 180 моделей для девочек, около 160 - для мальчиков. Предлагаются удобные в носке трикотажные изделия, а также детская обувь, канцелярские товары, более 115 моделей ранцев, сумок и рюкзаков и др.

"Покупательский спрос в деловой одежде для учащихся на 90 % обеспечивается за счет продукции отечественного производства, обуви - на 50 %, трикотажных изделий - на 75 %. Вариации моделей одежды и обуви для мальчиков и девочек позволяют подобрать школьный ансамбль в соответствии с предпочтениями ребенка и в рамках бюджета семьи", - проинформировали в объединении.

Ориентировочная стоимость оптимальной экипировки школьников младших классов составляет от 320до 1208 бел. рублей, а старшеклассников от 390 до 1331 бел. рублей. В нее входят одежда (швейная и трикотажная), обувь, галантерейные товары, канцелярские и школьно-письменные принадлежности.

Для оказания адресной социальной помощи, в том числе многодетным семьям и семьям, воспитывающим детей инвалидов, в универмагах предусмотрены дисконтные карты, что позволит при предъявлении подтверждающих документов получить дополнительную скидку при покупке товаров школьного ассортимента.

В период с 1 по 31 августа покупателям предоставят услугу по бесплатной мелкой подгонке швейных изделий платьево-костюмного ассортимента, приобретенных в универмагах"Беларусь" и "ЦУМ Минск".